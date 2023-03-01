ИБР проявляет интерес к энергетическим проектам на освобожденных территориях

Исламский банк развития (ИБР) проявляет интерес к энергетическим проектам, которые будут реализованы в Азербайджане, в частности на освобожденных от оккупации территориях, а также к проекту коридора "зеленой энергии", который соединит Азербайджан, Грузию, Румынию и Венгрию.
Как сообщает Report, об этом заявил находящийся с визитом в Азербайджане президент группы Исламского банка развития Мухаммад Сулейман аль-Джассер на встрече с министром энергетики Парвизом Шахбазовым.
Аль-Джассер проинформировал об инфраструктурных проектах банка, технической поддержке, финансовой помощи и работе, проделанной в направлении развития частного сектора.
Министр Парвиз Шахбазов коснулся эффективного сотрудничестве между Азербайджаном и Исламским банком развития, подчеркнул поддержку банком энергетических проектов. Была предоставлена информация о реформах в сфере энергетики в Азербайджане, перспективах производства и экспорта "зеленой энергии", работе в сфере энергетической эффективности.
На встрече также состоялся широкий обмен мнениями по ряду других вопросов, представляющих взаимный интерес.