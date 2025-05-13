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IATA: Азербайджан готовится к переходу на устойчивое авиационное топливо

IATA: Азербайджан готовится к переходу на устойчивое авиационное топливо Согласование климатической политики создаст условия для эффективного внедрения устойчивого авиационного топлива (SAF) в Азербайджане.
Энергетика
13 мая 2025 г. 11:05
IATA: Азербайджан готовится к переходу на устойчивое авиационное топливо

Согласование климатической политики создаст условия для эффективного внедрения устойчивого авиационного топлива (SAF) в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом заявил директор по переходу к нулевому уровню выбросов Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Хемант Мистри на Авиационном энергетическом форуме IATA в Баку.

"Азербайджан, как один из крупных производителей нефти и газа, принимает у себя конференцию COP29. Это демонстрирует его приверженность климатическим действиям и является обнадеживающим сигналом для глобальной климатической повестки. В этом контексте страна рассматривает возможность гармонизации своей климатической политики и стандартов с международными нормами. В частности, в авиационной отрасли это может стать важным шагом к внедрению SAF - устойчивого авиационного топлива", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке IATA: “Azərbaycan dayanıqlı aviasiya yanacağına keçidə hazırlaşır”
Версия на английском языке IATA: Azerbaijan preparing for transition to sustainable aviation fuel

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