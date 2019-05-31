I вице-президент SOCAR: С АЧГ продано 280,4 млн тонн прибыльной нефти

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С начала разработки блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) (с 1997 года) по 1 мая текущего года было добыто 483 млн тонн нефти, из которых 280,4 млн тонн пришлось на прибыльную нефть.

Как сообщает Report, об этом заявил первый вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Хошбяхт Юсифзаде на сессии "70-летняя история добычи на офшорных месторождениях Каспия" в рамках 26-й Международной конференции "Нефть и газ Каспия" в Баку.

По его словам, на долю Азербайджана пришлось 58% всей добытой с АЧГ нефти.

На 1 мая с блока добыто 157 млрд кубометров газа. На эту же дату на мировой рынок было экспортировано 508 млн тонн нефти, из них 385 млн тонн по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC).