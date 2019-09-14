Хуситы взяли на себя ответственность за атаку на нефтяные объекты Saudi Aramco

Сторонники йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) взяли на себя ответственность за атаку дронами на предприятия национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал AlMassira.

По его данным, всего хуситы запустили 10 дронов. Они поразили нефтяные объекты в районах месторождений Абкайк и Хурайс на востоке Саудовской Аравии, что спровоцировало возгорания.

В настоящее время огонь на обоих предприятиях взят под контроль. Хуситы также заявили, что намерены в дальнейшем осуществлять еще больше атак на саудовские объекты, сообщает телеканал.

Отметим, что в субботу на предприятии Saudi Aramco произошёл пожар. Позднее выяснилось, что пожары стали следствием атаки, совершенной с помощью беспилотных летательных аппаратов.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами.