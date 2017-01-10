HSBC повысил рыночную стоимость акций Petkim на 7%

Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Финансовая компания HSBC повысила рыночную стоимость крупнейшего актива Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) - нефтехимического холдинга Petkim Petrokimya Holding A.Ş.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, компания повысила рыночную стоимость акций Petkim на 7,14% - с 3,5 до 3,75 турецких лир.

Отметим, что Petkim Holding учрежден в 1951 году с уставным капиталом в 250 млн турецких лир. В 2008 году завершилась приватизация Petkim, по итогам которой основным акционером стала Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR). Комплекс Petkim включает в себя 14 заводов и 8 вспомогательных строений.

Petkim является первым и единственным местным производителем нефтехимической продукции в Турции, занимая 20%-ную нишу на внутреннем рынке.