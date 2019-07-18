​Хошбяхту Юсифзаде вручена юбилейная медаль "100-летие АДР (1918-2018)

Распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева первый вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) академик Хошбяхт Юсифзаде награжден юбилейной медалью "100-летие Азербайджанской Демократической Республики (1918-2018)".

Как сообщили Report в SOCAR, медаль выдающемуся нефтянику-ученому по поручению президента вручил премьер-министр Новруз Мамедов.

Н. Мамедов пожелал Ж. Юсифзаде крепкого здоровья и выразил уверенность, что тот продолжит работу по развитию нефтяной промышленности республики.

Академик поблагодарил президента Ильхама Алиева за внимание и заботу о нефтяниках. По его словам, азербайджанские нефтяники продолжат выполнять поручения главы государства и успешно реализовывать нефтегазовые проекты.

Х.Юсифзаде поблагодарил главу правительства за прием и вручение юбилейной медали.