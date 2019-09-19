Хошбяхт Юсифзаде: С начала разработки на месторождении "Шахдениз" добыто более 110 млрд кубометров газа

С начала разработки на месторождении "Шахдениз" было добыто более 110 млрд кубометров газа и около 27 млн тонн конденсата.

Как сообщает Report, об этом первый вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) рассказал в интервью AzerTAc в связи с 25-летием "Контракта века".

По его словам, на 1 сентября 2019 года в рамках проекта "Шахдениз-1" по Южно-Кавказскому трубопроводу в Грузию было поставлено 8,7 млрд кубометров, а в Турцию – 63 млрд кубометров газа.

Представитель SOCAR, затронул начало транспортировки газа с месторождения "Шахдениз" по Южно-Кавказскому экспортному трубопроводу и TANAP в Турцию: "На сегодняшний день в трубопровод TANAP с этого месторождения закачано более 2 млрд кубометров газа".

"Можно сказать, завершилось и строительство очередного этапа Южного газового коридора - Трансадриатического трубопровода, известного под названием TAP. Трубопровод протяженностью 878 километров пройдет через Грецию и Албанию, по дну Адриатического моря до Италии и начнет транспортировать газ в эти страны", - сказал он.