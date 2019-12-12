​Хошбяхт Юсифзаде: По TANAP транспортировано 3,5 млрд кубометров газа

По Трансанатолийскому газопроводу (TANAP) на сегодняшний день в Турцию транспортировано 3,5 млрд кубометров газа с месторождения "Шахдениз".

Как сообщает Report, об этом первый вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Хошбяхт Юсифзаде заявил в интервью Xalq qəzeti.

"12 июня 2018 года в турецком городе Эскишехир при участии президента Азербайджана Ильхама Алиева, президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, лидеров Украины, Сербии и Северного Кипра состоялось торжественное открытие газопровода TANAP, по которому начались поставки газа с месторождения "Шахдениз" в Турцию. Историческим событием для всей Евразии стало открытие 30 ноября этого года в турецкой Эдирне участка TANAP, которая соединена с Европой".

Пропускная способность газопровода TANAP составляет 16 млрд кубометров газа: из них 6 млрд предназначено для потребителей Турции, 10 млрд - Европы, куда газ планируется поставлять с 2020 года. Инвестиционная стоимость TANAP составила 6,5 млрд долларов долларов.