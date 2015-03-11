​Хошбахт Юсифзаде: Падение цен на нефть уменьшит некоторые расходы

Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ Падение цен на нефть на мировом рынке может сократить некоторые расходы в этой сфере. Как сообщает Report, об этом заявил первый вице-президент Азербайджанской государственной нефтяной компании (SOCAR) Хошбахт Юсифзаде.

Х.Юсифзаде отметил, что понижение цен на нефть - это нормальный процесс: "В 1994 году, когда подписывался "Контракт века", цена за один баррель нефти составлял 16 долларов. Позже цена нефти повысилась до 110 долларов за баррель. Так же как и повышение цен на нефть, понижение тоже нормальное явление и по сравнению с ценой 16 долларов 60 долларов это не низкая цена".