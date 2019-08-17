Хошбахт Юсифзаде: Успешная разработка новых месторождений создает условия для сбалансирования нефтяных доходов доходами от газа

"Успешная разработка новых месторождений создает условия для наращивания добычи газа в стране и сбалансирования в определенной степени нефтяных доходов доходами от газа в будущем".

Как сообщает Report, об этом сказал первый вице-президент SOCAR, академик Хошбахт Юсифзаде.

"В Азербайджане, стоявшем у колыбели мировой нефтяной промышленности, сформировались богатые и профессиональные нефтяные традиции. То, что старейшие и эксплуатируемые долгое время месторождения находятся в нашей стране, создает вызовы для нас. С этой точки зрения в предстоящий период наша основная цель продлить всеми возможными средствами жизнь стареющих месторождений. С другой стороны, успешная разработка новых месторождений создает условия для наращивания добычи газа в стране и сбалансирования в определенной степени нефтяных доходов доходами от газа в будущем", - сказал Х.Юсифзаде.

По его словам, до конца 2019 года ожидается 20%-ный рост общего объема добычи газа по стране: "В последующие годы добыча газа в стране будет развиваться по восходящей линии. Эта положительная тенденция также открывает новые возможности для развития газоперерабатывающей и химической промышленности".

Во втором квартале 2019 года по стране, включая другие добывающие компании, добыто 9,061 млн тонн нефти, 8,238 млрд кубометров газа. В этот период из страны экспортировано 2 421,574 млн кубометров природного газа. С запуском Южного газового коридора экспорт природного газа вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года примерно на 37%.

Во втором квартале SOCAR было добыто 1,928 млн тонн нефти, 1,672 млрд кубометров газа.