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    Хошбахт Юсифзаде: На структуре "Шафаг-Асиман" предполагаются большие запасы газа

    © Report/ Firi Salim

    Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ "На перспективной структуре "Шафаг-Асиман" предполагаются большие запасы газа".

    Как сообщает Report, об этом сказал первый вице-президент Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) Хошбахт Юсифзаде.

    "Мы верим, что первая разведочная скважина на перспективной структуре "Шафаг-Асиман" даст хорошие результаты. По нашему мнению, здесь есть запасы газа", - сказал он.

    Вице-президент BP-Azerbaijan по добыче и разведке Грег Райли также сообщил журналистам, что в этой структуре предполагается наличие запасов газа.

    По его словам, разведочное бурение начнется в следующем году. Г.Райли отметил, что буровые работы планируется проводить с помощью буровой установки "Гейдар Алиев".

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