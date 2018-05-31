Хошбахт Юсифзаде: На структуре "Шафаг-Асиман" предполагаются большие запасы газа

© Report/ Firi Salim

Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ "На перспективной структуре "Шафаг-Асиман" предполагаются большие запасы газа".

Как сообщает Report, об этом сказал первый вице-президент Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) Хошбахт Юсифзаде.

"Мы верим, что первая разведочная скважина на перспективной структуре "Шафаг-Асиман" даст хорошие результаты. По нашему мнению, здесь есть запасы газа", - сказал он.

Вице-президент BP-Azerbaijan по добыче и разведке Грег Райли также сообщил журналистам, что в этой структуре предполагается наличие запасов газа.

По его словам, разведочное бурение начнется в следующем году. Г.Райли отметил, что буровые работы планируется проводить с помощью буровой установки "Гейдар Алиев".