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Хошбахт Юсифзаде: На месторождении "Шахдениз" добыто 192 млрд кубометров газа

Хошбахт Юсифзаде: На месторождении "Шахдениз" добыто 192 млрд кубометров газа С момента ввода в эксплуатацию до 1 мая 2023 года с газоконденсатного месторождения "Шахдениз", расположенного в азербайджанском секторе Каспийского моря, было добыто 192 млрд кубометров газа.
Энергетика
2 июня 2023 г. 11:16
Хошбахт Юсифзаде: На месторождении Шахдениз добыто 192 млрд кубометров газа

С момента ввода в эксплуатацию до 1 мая 2023 года с газоконденсатного месторождения "Шахдениз", расположенного в азербайджанском секторе Каспийского моря, было добыто 192 млрд кубометров газа.

Как сообщает Report, об этом сказал первый вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Хошбахт Юсифзаде в ходе своего выступления во второй день Бакинского энергетического форума.

По его словам, за весь период эксплуатации с этого месторождения было добыто 41 млн тонн конденсата.

Х.Юсифзаде отметил, что запасы газа на месторождении "Шахдениз" оцениваются в 1,2 триллиона кубометров, а запасы конденсата - в 240 млн тонн.

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Версия на английском языке Khoshbakht Yusifzadeh: 192 billion cubic meters of gas produced from Shah Deniz field
Версия на азербайджанском языке Xoşbəxt Yusifzadə: “Şahdəniz” yatağından 192 milyard kubmetr qaz hasil edilib"

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