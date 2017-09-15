Хошбахт Юсифзаде: На АЧГ имеются большие запасы

Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ Блок месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) в азербайджанском секторе Каспия обладает еще большими запасами, и на этих месторождениях предстоит большая работа.

Как сообщает Report, об этом заявил первый вице-президент Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) Хошбахт Юсифзаде на мероприятии по случаю начала нового учебного года в Бакинской высшей школе нефти.

По его словам, до сих пор с блока месторождений добыто 436 млн тонн нефти: "Как уже отмечалось вчера, первоначальные неизвлеченные запасы оцениваются в 500 млн тонн. Но я верю, что это не окончательная цифра. На этом месторождении в будущем еще предстоит большая работа".

Нет сомнений в том, что запасы на этих месторождениях будут расти, подчеркнул представитель SOCAR.