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    Хошбахт Юсифзаде: На АЧГ имеются большие запасы

    До сих пор с блока месторождений добыто 436 млн тонн нефти

    Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ Блок месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) в азербайджанском секторе Каспия обладает еще большими запасами, и на этих месторождениях предстоит большая работа.

    Как сообщает Report, об этом заявил первый вице-президент Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) Хошбахт Юсифзаде на мероприятии по случаю начала нового учебного года в Бакинской высшей школе нефти.

    По его словам, до сих пор с блока месторождений добыто 436 млн тонн нефти: "Как уже отмечалось вчера, первоначальные неизвлеченные запасы оцениваются в 500 млн тонн. Но я верю, что это не окончательная цифра. На этом месторождении в будущем еще предстоит большая работа".

    Нет сомнений в том, что запасы на этих месторождениях будут расти, подчеркнул представитель SOCAR.

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