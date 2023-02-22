Хошбахт Юсифзаде: Гейдар Алиев всегда держал в центре внимания нефтяную промышленность Азербайджана

Общенациональный лидер Гейдар Алиев всегда держал нефтяную промышленность Азербайджана в центре внимания как в советское время, так и в период независимости.

Общенациональный лидер Гейдар Алиев всегда держал нефтяную промышленность Азербайджана в центре внимания как в советское время, так и в период независимости.

Как сообщает Report, об этом заявил первый вице-президент Государственной нефтяной компании (SOCAR) Хошбахт Юсифзаде во время выступления на мероприятии ”Общенациональный лидер Гейдар Алиев является автором независимой энергетической политики Азербайджана“.

По его словам, период руководства Гейдара Алиева можно разделить на две части: “Первая часть приходится на советский период, а вторая - на период после обретения Азербайджаном независимости. В советское время состояние нефтяной промышленности Азербайджана было не очень хорошим. Месторождения были открыты на участках Каспийского моря глубиной до 40 метров. Техника того периода не позволяла широко изучать месторождения”.

Юсифзаде подчеркнул, что Гейдар Алиев в 70-е годы организовал совещание, ознакомился с ситуацией и дал старт решению вопросов: “За короткое время были приобретены плавучие буровые установки и прочее оборудование. Азербайджан приобрел более 400 судов 75 типов. После этого началась разведка месторождений. Участок Гюнешли известного в мире нефтегазового месторождения “Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ) был открыт в 1979 году, Чираг - в 1985 году, Азери - в 1987 году”.

"Гейдар Алиев будто знал, что Азербайджан будет независимым, поэтому в советское время он всегда держал нефтяную промышленность Азербайджана в центре внимания", - отметил он.

Юсифзаде подчеркнул, что “Азери-Чираг-Гюнешли” был открыт в советское время, но работы на глубинах месторождений не велись: “После обретения независимости мы хотели пригласить иностранцев для совместной разработки месторождений. Многие считали, что у нас есть опыт работы в нефтяной промышленности с советских времен, зачем приглашать иностранцев?!. После консультаций с Гейдаром Алиевым было решено пригласить иностранные компании и работать с ними совместно. Был объявлен тендер, в нем приняли участие основные компании США, Великобритании, Турции. Переговоры проходили в Баку, Стамбуле, Хьюстоне. Переговоры были сложные, у нас не было большого опыта ведения переговоров с иностранными компаниями.

В то время Ильхам Алиев работал в Госнефтекомпании. Его знание иностранных языков, полученное за рубежом образование очень помогли нашему делу. Однажды во время встречи в Вашингтоне противоположная сторона отметила, что Азербайджан должен решить с Россией вопрос о статусе Каспийского моря. Это был 1994 год, а с Россией мы решили вопрос о статусе Каспийского моря в 2002 году. В то время я позвонил Гейдару Алиеву и доложил об этом. Гейдар Алиев направил Ильхама Алиева в Вашингтон, и он решил вопрос. Мы пришли к общему соглашению. Таким образом, 20 сентября 1994 года мы достигли подписания “Контракта века".