Хошбахт Юсифзаде: Будет подписан новый договор долевого распределения по АЧГ - ДОПОЛНЕНО

Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ Первая новость опубликована в 15:21

До конца этого года будет подписан новый договор долевого распределения добычи по месторождению Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ).

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил первый вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Хошбахт Юсифзаде.

По словам представителя SOCAR, договор будет в силе в 2024-2040 гг.

Напомним, что срок договора долевого распределения по АЧГ истекает в 2024 году.

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"Перед нами было два варианта - выбрать либо компанию BP или другую компанию. Однако, учитывая многолетнюю успешную деятельность BP здесь, мы решили подписать новое соглашение по АЧГ с BP. Сейчас идут переговоры. До конца года будет подписан новый договор", - сообщил Х.Юсифзаде.

Он отметил, что в новом договоре доля SOCAR будет увеличена. По словам Х.Юсифзаде, договор пока будет подписан до 2040 года, однако может быть продлен и до 2060 года. "Продление срока даст возможность расширить старые платформы, пробурить новые скважины. Ожидается, что будет пробурено около 150 скважин, установлена платформа на 48 скважин", - добавил он.

Х.Юсифзаде отметил, что общие запасы АЧГ составляют 2,2 млрд. тонн, сейчас добывается 17%. По его словам, в 2024 году по истечении срока настоящего контракта предусматривается добыча 623 млн. тонн нефти, что равно 28% общих запасов. Он отметил, что до 2060 года будет добыто 1,2 млрд. тонн нефти.