Хошбахт Юсифзаде: Благодаря нефтяной стратегии Азербайджан превратился в сильное государство Кавказского региона

Баку. 29 апреля.REPORT.AZ/ "Благодаря нефтяной стратегии, основу которой положил общенациональный лидер Гейдар Алиев, и успешно продолжил президент Ильхам Алиев, за последние 20 лет Азербайджан прошел большой путь развития". Как сообщает Report, об этом заявил первый вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), академик Хошбахт Юсифзаде, представивший на ежегодном общем заседании НАНА доклад на тему "Нефтяная стратегия Азербайджана и наука".

По его словам, благодаря реализации нефтяной стратегии Азербайджан превратился в сильное и влиятельное государство Кавказского региона, обладающее большой значимостью в обеспечении энергобезопасности Европы.

В своем докладе он отметил, что в результате нефтяной стратегии именно по инициативе Азербайджана и с его участием был реализован ряд глобальных энергетических проектов, стратегия дала толчок развитию всех сфер экономики, и проинформировал об исторических условиях, в которых формировалась стратегия.

Х.Юсифзаде рассказал об изменениях в нефтегазовой промышленности Азербайджана после подписания "Контракта века", увеличении добычи нефти с 9 до 51 млн. тонн, подписании 33 контрактов с иностранными компаниями, строительстве экспортного трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан, транспортировке азербайджанской нефти на европейские и мировые рынки, важнейшем значении нефти во внутренней и внешней политике страны.

Он отметил, что проект "Шахдениз" принес известность Азербайджану в мире как стране, которая экспортирует газ в больших объемах, а также проинформировал о проектах TANAP и TAP.

Х.Юсифзаде также рассказал об успешном сотрудничестве с институтами и организациями НАНА в сфере урегулирования различных вопросов нефтяной промышленности, проведения различных исследований, разработке проектов, отметив, что на сегодняшний день продолжаются различные исследования в учреждениях академии, Институте нефтехимических процессов, Институте геологии и геофизики. Он подчеркнул, что учреждение Госнефтекомпанией и НАНА Научного фонда SOCAR в 2011 году послужило развитию науки и решению проблем нефтяников.

После заслушивания доклад был одобрен решением общего собрания, также был принят ряд совместных решений об увеличении объема научно-исследовательских работ, решению экологических проблем и по другим вопросам.