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Хошбахт Юсифзаде: 59% нефти с АЧГ поставлено на мировые рынки

Хошбахт Юсифзаде: 59% нефти с АЧГ поставлено на мировые рынки По сегодняшний день из блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ), расположенного в азербайджанском секторе Каспийского моря, добыто 553 млн тонн нефти и 194 млрд кубометров природного газа.
Энергетика
3 июня 2022 г. 11:12
Хошбахт Юсифзаде: 59% нефти с АЧГ поставлено на мировые рынки
Report

По сегодняшний день из блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ), расположенного в азербайджанском секторе Каспийского моря, добыто 553 млн тонн нефти и 194 млрд кубометров природного газа.

Как передает Report, об этом заявил первый вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Хошбахт Юсифзаде на второй день конференции в рамках Бакинской энергетической недели.

По его словам, в настоящее время на АЧГ суточная добыча составляет 59 тыс. тонн нефти и 40 млн кубометров природного газа.

Представитель SOCAR отметил, что с начала добычи на блоке месторождений до настоящего времени на мировые рынки поставлено 325 млн тонн нефти, что составляет 59% от общего объема добытой нефти.

Он отметил, что по состоянию на 1 мая этого года из 628 млн тонн экспортной нефти по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC) прокачано 458 млн тонн нефти.

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Версия на английском языке SOCAR Vice-President: More than half of ACG oil has been transported to world markets 
Версия на азербайджанском языке Xoşbəxt Yusifzadə: "AÇG-dən hasil edilən mənfəət neftinin 59 %- Azərbaycanın payına düşüb"

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