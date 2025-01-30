Азербайджан поможет ХМАО в разработке трудноизвлекаемых запасов нефти

Ханты-Мансийский автономный округ (Югра) России планирует развивать сотрудничество с Азербайджаном в сфере добычи трудноизвлекаемых запасов нефти.

Ханты-Мансийский автономный округ (Югра) России планирует развивать сотрудничество с Азербайджаном в сфере добычи трудноизвлекаемых запасов нефти.

Об этом сообщает Report со ссылкой на главу ХМАО Руслана Кухарука.

“В ходе рабочей встречи с послом Азербайджана в России Рахманом Мустафаевым обсудил важные аспекты и перспективы сотрудничества. Как и Югра, Азербайджан обладает богатым опытом добычи углеводородного сырья, в том числе трудноизвлекаемых запасов нефти”, - написал Кухарук в соцсетях.

Он добавил, что в рамках федерального проекта “Технологии освоения трудноизвлекаемых углеводородов” в Югре создан отраслевой Центр исследования керна.

“Обсудили с послом возможность сотрудничества нашего исследовательского центра с компаниями Азербайджанской Республики. Еще одно перспективное направление работы в этой сфере – обмен студентами-нефтяниками для укрепления дружеских отношений между нашими странами, совместного поиска решений актуальных вызовов”, - говорится в публикации.

Глава округа сообщил, что стороны также обсудили вопросы культурного обмена и возможность организации гастролей для югорских артистов в Азербайджане.

“Это позволит не только представить уникальную культуру и традиции югорчан широкой аудитории, но и создать платформу для обмена творческими идеями и опытом между артистами Югры и Азербайджана”, - сообщил Кухарук.