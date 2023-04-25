О нас

Хирман: Меморандум открыл новую главу сотрудничества с Азербайджаном в нефтегазовой сфере

Хирман: Меморандум открыл новую главу сотрудничества с Азербайджаном в нефтегазовой сфере Подписанный сегодня меморандум открыл новую главу сотрудничества с Азербайджаном в нефтегазовой сфере.
Энергетика
25 апреля 2023 г. 14:23
Хирман: Меморандум открыл новую главу сотрудничества с Азербайджаном в нефтегазовой сфере

Подписанный сегодня меморандум открыл новую главу сотрудничества с Азербайджаном в нефтегазовой сфере.

Как передает командированный в Софию корреспондент Report, об этом министр экономики Словакии Карел Хирман заявил на подписании меморандума о взаимопонимании по развитию сотрудничества между операторами газотранспортных систем Болгарии Bulgartransgaz, Румынии Трансгаз, Венгрии FGSZ, Словакии Eustream и Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR).

По его словам, события последнего года серьезно отразились на энергобезопасности Европы и выявили зависимость от российского газа. "Снижение зависимости от одного источника газа соответствует нашей стратегии", - добавил Карел Хирман.

По словам министра экономики Словакии, инициатива "Кольцо солидарности" дает возможность укрепить энергобезопасность Европы.

"Я верю, что сегодня открывается новая глава сотрудничества с Азербайджаном в нефтегазовом секторе. Азербайджан - важный и проверенный партнер в этой сфере", - заявил министр.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Хиллари Клинтон: У Трампа нет шансов снова стать президентом
Хиллари Клинтон: У Трампа нет шансов снова стать президентом
18 апреля 2023 г. 20:30
В Азербайджане задержаны 100 разыскиваемых должников
В Азербайджане задержаны 100 разыскиваемых должников
19 апреля 2023 г. 09:47
Началось первое солнечное затмение 2023 года
Началось первое солнечное затмение 2023 года
20 апреля 2023 г. 05:54
Министр: К способности добычи Турцией природного газа относились с сомнением
Министр: К способности добычи Турцией природного газа относились с сомнением
20 апреля 2023 г. 14:08
В Огузе столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие
В Огузе столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие
20 апреля 2023 г. 23:28
Рынок обязательного страхования в Азербайджане вырос на 42%
Рынок обязательного страхования в Азербайджане вырос на 42%
21 апреля 2023 г. 11:31
В Баку начались тренинги для журналистов и медиа-специалистов государств ОТГ
ФотоВ Баку начались тренинги для журналистов и медиа-специалистов государств ОТГ
24 апреля 2023 г. 12:24
В Биласуваре из-под обломков извлечено тело человека
ВидеоВ Биласуваре из-под обломков извлечено тело человека
25 апреля 2023 г. 10:09
По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 77 автомобилей миротворцев
ФотоПо дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 77 автомобилей миротворцев
18 апреля 2023 г. 18:29
В советский период 657 км² территории Нахчывана были незаконно переданы Армении
В советский период 657 км² территории Нахчывана были незаконно переданы Армении
19 апреля 2023 г. 18:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi