Хирман: Меморандум открыл новую главу сотрудничества с Азербайджаном в нефтегазовой сфере

Подписанный сегодня меморандум открыл новую главу сотрудничества с Азербайджаном в нефтегазовой сфере.

Подписанный сегодня меморандум открыл новую главу сотрудничества с Азербайджаном в нефтегазовой сфере.

Как передает командированный в Софию корреспондент Report, об этом министр экономики Словакии Карел Хирман заявил на подписании меморандума о взаимопонимании по развитию сотрудничества между операторами газотранспортных систем Болгарии Bulgartransgaz, Румынии Трансгаз, Венгрии FGSZ, Словакии Eustream и Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR).

По его словам, события последнего года серьезно отразились на энергобезопасности Европы и выявили зависимость от российского газа. "Снижение зависимости от одного источника газа соответствует нашей стратегии", - добавил Карел Хирман.

По словам министра экономики Словакии, инициатива "Кольцо солидарности" дает возможность укрепить энергобезопасность Европы.

"Я верю, что сегодня открывается новая глава сотрудничества с Азербайджаном в нефтегазовом секторе. Азербайджан - важный и проверенный партнер в этой сфере", - заявил министр.