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Хырдалан частично остался без света из-за строительства подстанции

Хырдалан частично остался без света из-за строительства подстанции

Сбои в электроснабжении наблюдаются в некоторых частях Абшеронского района и Хырдалана.

Как сообщает Report, подача энергии прекращена, в частности, на территории, известной под названием "Гушчулуг массиви".

Руководитель пресс-службы ОАО "Азеришыг" Танрыверди Мустафаев подтвердил информацию.

По словам Мустафаева, это связано с переносом линий электропередач в связи со строительством новой подстанции мощностью 110 кВт в городе Хырдалан. Подача электричества будет восстановлена в ближайшее время. 

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