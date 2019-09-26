Хырдалан частично остался без света из-за строительства подстанции

Сбои в электроснабжении наблюдаются в некоторых частях Абшеронского района и Хырдалана.

Как сообщает Report, подача энергии прекращена, в частности, на территории, известной под названием "Гушчулуг массиви".

Руководитель пресс-службы ОАО "Азеришыг" Танрыверди Мустафаев подтвердил информацию.

По словам Мустафаева, это связано с переносом линий электропередач в связи со строительством новой подстанции мощностью 110 кВт в городе Хырдалан. Подача электричества будет восстановлена в ближайшее время.