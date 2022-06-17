Хикмет Гаджиев: Азербайджан получает множество обращений по энергетическим вопросам

"Азербайджан получает множество двусторонних обращений по энергетическим вопросам на двусторонней основе. Будучи надежным партнером, Азербайджан также прилагает все усилия для повышения энергетической безопасности Европы".

"Азербайджан получает множество двусторонних обращений по энергетическим вопросам на двусторонней основе. Будучи надежным партнером, Азербайджан также прилагает все усилия для повышения энергетической безопасности Европы".

Как передает Report, об этом заявил помощник президента Азербайджана, заведующий отделом внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

"Процессы меняются настолько быстро, что в межгосударственных отношениях сегодня происходят вещи, которые вчера не приходили нам в голову. К сожалению, в мире также большие проблемы с энергетикой. Здесь могут и возникнуть продовольственные проблемы", - сказал помощник президента Азербайджана.

"Миграционные проблемы могут возникнуть снова. Мы считаем, что на фоне всего этого очень важно, чтобы страны объединились и решили эти вопросы", - добавил Хикмет Гаджиев.