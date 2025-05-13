Хемант Мистри: Перспективы авиаотрасли остаются неопределенными на фоне колебаний нефтяного рынка

Рынок нефти остается в уязвимом положении на фоне увеличения предложения и снижения спроса.

Рынок нефти остается в уязвимом положении на фоне увеличения предложения и снижения спроса.

Как сообщает Report, об этом заявил директор по переходу к нулевому уровню выбросов Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Хемант Мистри на Авиационном энергетическом форуме IATA в Баку.

По его словам, цены на авиационное топливо продолжают снижаться.

"В настоящее время средняя цена составляет около 80 долларов США за баррель - это на 10 долларов США меньше по сравнению с предыдущим периодом. Хотя удешевление топлива приносит краткосрочные финансовые выгоды для авиакомпаний, такая тенденция также вызывает обеспокоенность по поводу замедления глобальной экономики, что может негативно сказаться на спросе на авиаперевозки. Таким образом, перспективы нашей отрасли остаются неопределенными. Мы надеемся на стабилизацию рынка, но главное - быть готовыми к возможным трудностям и продолжать совместную работу", - подчеркнул Х. Мистри.