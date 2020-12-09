Хедж-фонды стали покупать больше нефти

Баланс рисков значительно изменится, если цены на нефть марки Brent поднимутся выше 50 долларов США за баррель

На прошлой неделе менеджеры хедж-фондов активно покупали нефтяные фьючерсы и опционы четвертую неделю подряд.

Как передает Report со ссылкой на hellenicshippingnews, это свидетельствует об их растущей уверенности в том, что вакцины от коронавируса будут способствовать восстановлению спроса на нефть в следующем году.

Управляющие фондами скупали нефть и дистилляты даже тогда, когда ОПЕК+ готовилась к увеличению добычи нефти. Это означает растущую уверенность финансовых менеджеров в том, что рост экономического цикла и возобновление международной авиации может поглотить дополнительные баррели.

За неделю, завершившуюся 1 декабря, хедж-фонды закупили эквивалент 44 млн баррелей сырья по шести наиболее важным нефтяным фьючерсам и опционным контрактам. Общий объем закупок за четыре последних недели составил 304 млн баррелей.

Чистая позиция, удерживаемая хедж-фондами и другими финансовыми институциями, выросла до 661 млн баррелей, что является самым высоким уровнем с июля по август, т.е. в период между первой и второй волнами коронавируса.

Общая позиция поднялась до 64-го процентиля за все недели с начала 2013 года по сравнению с 15-м процентилем 3 ноября — даты, когда было объявлено о первых успешных испытаниях вакцины против COVID-19.

Покупки на прошлой неделе были сосредоточены на Brent (+28 млн баррелей), европейском бензине (+9 млн баррелей) и дизельном топливе в США (+6 млн баррелей) с меньшими объемами на NYMEX и ICE WTI (+6 млн баррелей), что частично компенсировалось продажами бензина в США (-5 млн баррелей).

Концентрация на Brent и средних дистиллятах, в том числе на авиакеросине, подразумевает, что трейдеры ожидают восстановления потребления, главным образом за счет подъема экономического цикла и скорейшего восстановления трансграничной пассажирской авиации.

Практически все покупки были вызваны выкупом предыдущих коротких позиций (+42 млн баррелей), а не созданием новых длинных позиций (+1 млн баррелей).

Управляющие фондами считают, что вакцина устраняет большую часть риска ухудшения ситуации в экономике и на рынке нефти, но по мере того, как цены поднимаются до 50 долларов США за баррель, они становятся более осторожными в отношении потенциала дальнейшего роста.

Поскольку количество длинных позиций уже превышает количество коротких в соотношении 4:1 по сравнению с 2:1 четыре недели назад, баланс рисков начинает смещаться с положительного или нейтрального на умеренно отрицательный.

Управляющие портфелем ожидали скорейшего сильного и последовательного восстановления, что сделает рынок уязвимым для отката, если произойдет регресс вакцинации и/или задержка отмены карантинных ограничений.

Однако баланс рисков значительно изменится, если цены на нефть марки Brent поднимутся выше 50 долларов США за баррель, и особенно если они вырастут до 55 долларов США за баррель. Тогда внутренняя сплоченность ОПЕК+ окажется под угрозой, а высокие цены будут способствовать значительному росту объемов бурения со стороны производителей сланцевой нефти в США.

Отметим, что процентиль — мера, в которой процентное значение общих значений равно этой мере или меньше ее. Например, 90% значений данных находятся ниже 90-го процентиля, а 10% значений данных находятся ниже 10-го процентиля.