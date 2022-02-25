Хаял Джафаров: Восстановление Карабаха резко увеличит продажу карбамида

В 2021 году объем карбамида, реализуемого заводом "SOCAR карбамид" на внутреннем рынке, составил около 50 тысяч тонн.

В 2021 году объем карбамида, реализуемого заводом "SOCAR карбамид" на внутреннем рынке, составил около 50 тысяч тонн.

Как передает Report, об этом сказал директор завода Хаял Джафаров.

По его словам, в прошлом году на внутреннем рынке было продано 48 тыс. тонн карбамида: "В 2020 году этот показатель составил 40 тыс.".

Х.Джафаров выразил надежду, что после славной победы Азербайджана, когда освобожденные от оккупации территории будут очищены от мин, показатели продажи карбамида на внутреннем рынке резко вырастут: "Мы как завод "SOCAR карбамид" внесем большой вклад в развитие сельского хозяйства в Карабахе".

Отметим, что завод "SOCAR karbamid" начал функционировать в январе 2019 года. Предприятие играет важную роль в устранении зависимости от импорта азотных удобрений, удовлетворении потребностей местных фермеров.