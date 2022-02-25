О нас
Аудио новости

Хаял Джафаров: Восстановление Карабаха резко увеличит продажу карбамида

Хаял Джафаров: Восстановление Карабаха резко увеличит продажу карбамида В 2021 году объем карбамида, реализуемого заводом "SOCAR карбамид" на внутреннем рынке, составил около 50 тысяч тонн.
Энергетика
25 февраля 2022 г. 13:34
Хаял Джафаров: Восстановление Карабаха резко увеличит продажу карбамида

В 2021 году объем карбамида, реализуемого заводом "SOCAR карбамид" на внутреннем рынке, составил около 50 тысяч тонн.

Как передает Report, об этом сказал директор завода Хаял Джафаров.

По его словам, в прошлом году на внутреннем рынке было продано 48 тыс. тонн карбамида: "В 2020 году этот показатель составил 40 тыс.".

Х.Джафаров выразил надежду, что после славной победы Азербайджана, когда освобожденные от оккупации территории будут очищены от мин, показатели продажи карбамида на внутреннем рынке резко вырастут: "Мы как завод "SOCAR карбамид" внесем большой вклад в развитие сельского хозяйства в Карабахе".

Отметим, что завод "SOCAR karbamid" начал функционировать в январе 2019 года. Предприятие играет важную роль в устранении зависимости от импорта азотных удобрений, удовлетворении потребностей местных фермеров.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Xəyal Cəfərov: "Qarabağın bərpası karbamid satışını kəskin artıracaq"

Самое важное

Объявлена дата приемных экзаменов в вузы
Объявлена дата приемных экзаменов в вузы
25 февраля 2022 г. 14:37
Хикмет Гаджиев: Трагедия в Ходжалы - пятно на международном сообществе и праве
Хикмет Гаджиев: Трагедия в Ходжалы - пятно на международном сообществе и праве
25 февраля 2022 г. 11:44
МИД: Граждане Азербайджана в Украине могут перейти по суше на территорию Молдовы
МИД: Граждане Азербайджана в Украине могут перейти по суше на территорию Молдовы
25 февраля 2022 г. 11:41
Глава МИД: Факт Ходжалинского геноцида отражен в решениях и резолюциях многих стран
Глава МИД: Факт Ходжалинского геноцида отражен в решениях и резолюциях многих стран
25 февраля 2022 г. 11:19
В Азербайджане арестованы должностные лица
В Азербайджане арестованы должностные лица
25 февраля 2022 г. 10:45
Эрдоган ратифицировал соглашение о сотрудничестве с Азербайджаном в сфере продбезопасности
Эрдоган ратифицировал соглашение о сотрудничестве с Азербайджаном в сфере продбезопасности
25 февраля 2022 г. 01:44
Первый день войны - ФОТОРЕПОРТАЖ
ФотоПервый день войны - ФОТОРЕПОРТАЖ
24 февраля 2022 г. 18:26
Позиции армии Азербайджана подверглись обстрелу
Позиции армии Азербайджана подверглись обстрелу
24 февраля 2022 г. 08:33
Завершился официальный визит президента Ильхама Алиева в Россию
Завершился официальный визит президента Ильхама Алиева в Россию
23 февраля 2022 г. 20:38
Президенты Азербайджана и Турции обсудили отношения с Арменией и украинский вопрос
Президенты Азербайджана и Турции обсудили отношения с Арменией и украинский вопрос
23 февраля 2022 г. 18:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi