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Хаял Джафаров: Азербайджан устранил зависимость от импорта азотных удобрений

Хаял Джафаров: Азербайджан устранил зависимость от импорта азотных удобрений Ввод в эксплуатацию карбамидного завода Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) предотвратил отток валюты из страны.
Энергетика
25 февраля 2022 г. 14:45
Хаял Джафаров: Азербайджан устранил зависимость от импорта азотных удобрений

Ввод в эксплуатацию карбамидного завода Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) предотвратил отток валюты из страны.

Как передает Report, об этом сообщил директор карбамидного завода SOCAR Хаял Джафаров.

По его словам, сегодня можно с уверенностью сказать, что 90% спроса на азотные удобрения в стране удовлетворяет карбамидный завод: “С запуском завода импорт карбамидных удобрений из-за рубежа приостановлен. Кроме того, резко снизился спрос на другие азотные удобрения”.

Джафаров отметил, что в страну поступило более 100 млн долларов США.

Отметим, что завод SOCAR Сarbamidе начал свою деятельность в январе 2019 года. Предприятие играет важную роль в преодолении зависимости от импорта азотных удобрений, удовлетворении потребностей отечественных фермеров.

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Версия на азербайджанском языке Xəyal Cəfərov: "Azərbaycanın azot gübrəsi idxalından asılılığı aradan qaldırılıb"

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