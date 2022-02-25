Хаял Джафаров: Азербайджан устранил зависимость от импорта азотных удобрений

Ввод в эксплуатацию карбамидного завода Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) предотвратил отток валюты из страны.
Как передает Report, об этом сообщил директор карбамидного завода SOCAR Хаял Джафаров.
По его словам, сегодня можно с уверенностью сказать, что 90% спроса на азотные удобрения в стране удовлетворяет карбамидный завод: “С запуском завода импорт карбамидных удобрений из-за рубежа приостановлен. Кроме того, резко снизился спрос на другие азотные удобрения”.
Джафаров отметил, что в страну поступило более 100 млн долларов США.
Отметим, что завод SOCAR Сarbamidе начал свою деятельность в январе 2019 года. Предприятие играет важную роль в преодолении зависимости от импорта азотных удобрений, удовлетворении потребностей отечественных фермеров.