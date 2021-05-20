Хасан Рухани: Санкции против Ирана будут отменены

Иран за несколько месяцев сможет увеличить нефтедобычу до 4 млн баррелей в сутки против сегодняшних 2,4 млн баррелей в сутки

Президент Исламской республики Иран (ИРИ) Хасан Рухани заявил, что мировые державы согласились с тем, что основные санкции в отношении его страны — в том числе те, которые затрагивают нефть, банковское дело и судоходство, — будут отменены.

Как передает Report со ссылкой на worldoil, это приведет к падению цен на сырую нефть.

По сообщению иранского государственного телевидения, переговорщики в Вене, где Иран и США вели непрямые переговоры по восстановлению ядерной сделки 2015 года, сделали «важный шаг», заявил в четверг Рухани. По его словам, «основное соглашение заключено».

Дипломаты все еще обсуждают «детали и нюансы», прежде чем будет «окончательное соглашение», добавил президент ИРИ.

Его комментарии перекликаются с комментариями, сделанными 19 мая высокопоставленным посланником Европейского Союза в Вене, который сказал, что он «совершенно уверен» в том , что «окончательное соглашение уже близко».

По самым оптимистичным прогнозам, Иран за несколько месяцев сможет увеличить нефтедобычу до 4 млн баррелей в сутки против сегодняшних 2,4 млн баррелей в сутки. Аналитики Citigroup Inc. полагают, что более вероятно, что Вашингтон позволит Тегерану увеличить экспорт на 500 тыс. баррелей в сутки с середины III квартала. США хотели бы увидеть доказательства того, что Иран соблюдает условия ядерной сделки, прежде чем разрешить новые поставки, заявил банк Уолл-Стрит.

Переговорщики завершили свой последний раунд переговоров 19 мая. ЕС и Россия заявили, что переговоры близки к тому, что Соединенные Штаты вернутся к соглашению, от которого бывший президент Дональд Трамп отказался в 2018 году, и к тому, что Иран сократит свою ядерную программу.

Президентские выборы в Иране состоятся 18 июня, и Рухани, пробывший в этой должности уже два срока, уйдет в отставку примерно через два месяца. Его правительство стремится заключить сделку до голосования.

Отметим, что Иран заканчивает строительство нового нефтяного терминала за Ормузским проливом. Отмечается, что контролируемая государством компания National Iranian Oil Co. (NIOC) начнет отгрузку сырой нефти с терминала Джаск на побережье Оманского залива в следующем месяце. NIOC уже закачивает нефть в трубопровод протяженностью 1 тыс. км, соединяющий Джаск с юго-западным энергетическим узлом Горех, сказал управляющий директор компании Масуд Карбасян.

Возвращение Ирана к ядерной сделке может опустить мировые цены на нефть на 5 долларов США за баррель.