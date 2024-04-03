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Хамель пригласил Туркменистан вступить в Форум стран-экспортеров газа

Хамель пригласил Туркменистан вступить в Форум стран-экспортеров газа Форум стран-экспортеров газа (ФСЭГ) намерен укреплять двусторонние отношения с Туркменистаном.
Энергетика
3 апреля 2024 г. 12:44
Хамель пригласил Туркменистан вступить в Форум стран-экспортеров газа

Форум стран-экспортеров газа (ФСЭГ) намерен укреплять двусторонние отношения с Туркменистаном.

Как сообщает Report, об этом говорится на сайте организации.

"В посольстве Туркменистана в Катаре прошла встреча посла Мыратгелди Сейитмаммедова с генеральным секретарем Форума стран-экспортеров газа Мохамедом Хамелем", - говорится в сообщении.

Генсек в ходе встречи представил туркменскому дипломату всесторонний обзор о роли ФСЭГ как международной правительственной организации, способствующей диалогу и сотрудничеству между странами-членами, международными организациями, а также странами-потребителями.

"М.Хамель также отметил, что Туркменистан, обладающий огромными запасами природного газа и являющийся ключевым его экспортером, мог бы счесть выгодным присоединиться к ФСЭГ и принять участие в его деятельности", - говорится в сообщении.

По итогам встречи стороны выразили намерения изучить возможности для сотрудничества и укрепления двусторонних отношений между Туркменистаном и ФСЭГ.

Форум стран-экспортеров газа (ФСЭГ) – международная межправительственная организация. Сейчас ее членами являются 13 государств: Алжир, Боливия, Венесуэла, Египет, Иран, Катар, Ливия, Мавритания, Нигерия, Объединенные Арабские Эмираты, Россия, Тринидад и Тобаго, Экваториальная Гвинея. Статус наблюдателей имеют: Ангола, Азербайджан, Ирак, Казахстан, Норвегия, Оман, Перу.

Основные цели организации: обеспечение суверенных прав стран-членов на собственные запасы природного газа и возможность самостоятельно планировать и обеспечивать экологически устойчивую, бережную и эффективную разработку и использование газа, обмен опытом, мнениями и информацией по ключевым аспектам развития газовой промышленности.

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