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    Halliburton сократит еще 5 тыс. сотрудников из-за цен на нефть

    Сокращения коснутся 8% всего персонала компании

    Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ Американская нефтесервисная компания Halliburton сократит еще 5 тыс. сотрудников из-за низких цен на нефть, сообщает Report cо ссылкой на информагентство Efe.

    Сокращения коснутся 8% всего персонала компании. 

    В январе Halliburton объявила о сокращении 4 тыс. сотрудников после того, как представила финансовые результаты за IV квартал 2015 года.

    Чистый убыток Halliburton по итогам 2015 года составил 666 млн. долларов США против прибыли в 3,436 млрд. годом ранее. 

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