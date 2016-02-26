Halliburton сократит еще 5 тыс. сотрудников из-за цен на нефть

Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ Американская нефтесервисная компания Halliburton сократит еще 5 тыс. сотрудников из-за низких цен на нефть, сообщает Report cо ссылкой на информагентство Efe.

Сокращения коснутся 8% всего персонала компании.

В январе Halliburton объявила о сокращении 4 тыс. сотрудников после того, как представила финансовые результаты за IV квартал 2015 года.

Чистый убыток Halliburton по итогам 2015 года составил 666 млн. долларов США против прибыли в 3,436 млрд. годом ранее.