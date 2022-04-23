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Halliburton до 15 мая свернет работу по некоторым контрактам в России

Halliburton до 15 мая свернет работу по некоторым контрактам в России Транснациональная нефтесервисная корпорация Halliburton к середине мая свернет работу по некоторым контрактам в России в связи с санкциями, введенными в отношении Москвы.
Энергетика
23 апреля 2022 г. 10:02
Halliburton до 15 мая свернет работу по некоторым контрактам в России

Транснациональная нефтесервисная корпорация Halliburton к середине мая свернет работу по некоторым контрактам в России в связи с санкциями, введенными в отношении Москвы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в опубликованном в пятницу заявлении компании.

"В соответствии с существующими санкциями от нас требуется свернуть работу по определенным контрактам в России до 15 мая 2022 года", - отмечается в тексте.

В марте компания сообщила о постепенном сокращении объемов своей деятельности на территории РФ и приостановке дальнейшего развития бизнеса в стране в свете введенных рестрикций.

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