​Халик Мамедов: В SOCAR работают 67 тыс. сотрудников

Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ На сегодняшний день в управлениях и на предприятиях Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в пределах страны работают в целом 55 тыс. человек, за рубежом - 12 тыс. человек. Как сообщает Report, об этом сказал вице-президент SOCAR по кадрам, режиму и технологиям Халик Мамедов в своем выступлении на проходящей в Баку II Каспийской технической конференции-выставке Общества инженеров нефтегазовой промышленности.

Халик Мамедов сообщил, что политика человеческих ресурсов SOCAR основана на мировом опыте: "Мы проводим политику рационального использования и развития человеческого капитала, привлечения новых кадров. В реализации мегапроектов кадровый потенциал играет важную роль. В том числе, мы должны использовать имеющийся кадровый потенциал".

Представитель компании добавил, что для этого создано 5 современных образовательных центров, в которых организовано до 500 обучающих курсов: "Управление человеческими ресурсами в SOCAR проводится в полностью автоматизированном режиме, процесс приема новых работников совершенно прозрачен и состоит из нескольких этапов. На первом этапе проводятся тестовые экзамены, затем организуются собеседования".

Вице-президент SOCAR коснулся также стипендиальной программы компании, отметив, что за 10 лет через эту программу прошли около 20 тыс. студентов, самые лучшие из которых получали стипендию в размере 1 000 манатов. Он отметил, что компания выдает стипендию также студентам, желающим получать образование в престижных университетах зарубежных стран, и на сегодняшний день 240 человек воспользовались зарубежной стипендиальной программой. По его словам, сейчас 47 студентов обучаются за рубежом по стипендиальной программе SOCAR.