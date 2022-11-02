Халик Мамедов: SOCAR ежегодно снабжает население 6,8 млн кубометрами попутного газа

На территории Нефтегазодобывающего управления (НГДУ) “Сиязаннефть” Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) ежегодно перерабатывается 6 млн 800 тыс. кубометров попутного газа, который после переработки направляется на потребление населению.

На территории Нефтегазодобывающего управления (НГДУ) “Сиязаннефть” Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) ежегодно перерабатывается 6 млн 800 тыс. кубометров попутного газа, который после переработки направляется на потребление населению.

Как сообщает Report, об этом вице-президент SOCAR по человеческим ресурсам и безопасности Халик Мамедов заявил на панельных дискуссиях конференции "Зеленая трансформация в Азербайджане: Цели устойчивого развития".

По его словам, за счет этого обеспечивается газоснабжение 1 250 абонентов в 15 близлежащих селах.

X.Мамедов отметил, что все это было реализовано на основе принципов корпоративной социальной ответственности и защиты окружающей среды.