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Халик Мамедов: SOCAR ежегодно снабжает население 6,8 млн кубометрами попутного газа

Халик Мамедов: SOCAR ежегодно снабжает население 6,8 млн кубометрами попутного газа На территории Нефтегазодобывающего управления (НГДУ) “Сиязаннефть” Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) ежегодно перерабатывается 6 млн 800 тыс. кубометров попутного газа, который после переработки направляется на потребление населению.
Энергетика
2 ноября 2022 г. 14:07
Халик Мамедов: SOCAR ежегодно снабжает население 6,8 млн кубометрами попутного газа

На территории Нефтегазодобывающего управления (НГДУ) “Сиязаннефть” Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) ежегодно перерабатывается 6 млн 800 тыс. кубометров попутного газа, который после переработки направляется на потребление населению.

Как сообщает Report, об этом вице-президент SOCAR по человеческим ресурсам и безопасности Халик Мамедов заявил на панельных дискуссиях конференции "Зеленая трансформация в Азербайджане: Цели устойчивого развития".

По его словам, за счет этого обеспечивается газоснабжение 1 250 абонентов в 15 близлежащих селах.

X.Мамедов отметил, что все это было реализовано на основе принципов корпоративной социальной ответственности и защиты окружающей среды.

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Версия на английском языке Khalik Mammadov: 'SOCAR directs 6.8 mcm of natural gas for public consumption'
Версия на азербайджанском языке Xalik Məmmədov: “SOCAR ildə 6,8 milyon kubmetr səmt qazını əhalinin istehlakına yönəldir”

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