Халик Мамедов: Снижение уровня моря повышает риски и негативно влияет на здоровье нефтяников

В результате снижения уровня воды в Каспийском море возникают проблемы с эксплуатацией существующих и перспективных скважин на мелководных участках моря, в так называемой переходной зоне.

В результате снижения уровня воды в Каспийском море возникают проблемы с эксплуатацией существующих и перспективных скважин на мелководных участках моря, в так называемой переходной зоне.

Как сообщает Report, об этом заявил вице-президент государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Халик Мамедов во время выступления на международной конференции на тему "Колебания уровня Каспийского моря, прогноз и адаптационные меры в условиях изменения климата".

Он отметил, что эта ситуация делает необходимым внесение конструкционные изменения грузовых и пассажирских пирсов, предназначенных для свободного доступа судов к гидротехническим сооружениям, безопасной перевозки рабочих и грузов.

Гидротехнические сооружения на море, трубопроводы в большей степени подвергаются коррозии из-за повышения концентрации соли в воде, повышения ее температуры. Также усиливается испарение, а значит влажность воздуха, что негативно влияет на здоровье работающих на море, заявил Х. Мамедов.

Он добавил, что если уровень воды на Каспии будет падать с такой скоростью, это приведет к росту рисков и расходов SOCAR.

Агентство Report оказывает информационную поддержку международной конференции "Колебания уровня Каспийского моря в условиях изменения климата, прогнозы и адаптационные мероприятия".