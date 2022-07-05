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Халик Мамедов: Снижение уровня моря повышает риски и негативно влияет на здоровье нефтяников

Халик Мамедов: Снижение уровня моря повышает риски и негативно влияет на здоровье нефтяников В результате снижения уровня воды в Каспийском море возникают проблемы с эксплуатацией существующих и перспективных скважин на мелководных участках моря, в так называемой переходной зоне.
Энергетика
5 июля 2022 г. 11:52
Халик Мамедов: Снижение уровня моря повышает риски и негативно влияет на здоровье нефтяников

В результате снижения уровня воды в Каспийском море возникают проблемы с эксплуатацией существующих и перспективных скважин на мелководных участках моря, в так называемой переходной зоне.

Как сообщает Report, об этом заявил вице-президент государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Халик Мамедов во время выступления на международной конференции на тему "Колебания уровня Каспийского моря, прогноз и адаптационные меры в условиях изменения климата".

Он отметил, что эта ситуация делает необходимым внесение конструкционные изменения грузовых и пассажирских пирсов, предназначенных для свободного доступа судов к гидротехническим сооружениям, безопасной перевозки рабочих и грузов.

Гидротехнические сооружения на море, трубопроводы в большей степени подвергаются коррозии из-за повышения концентрации соли в воде, повышения ее температуры. Также усиливается испарение, а значит влажность воздуха, что негативно влияет на здоровье работающих на море, заявил Х. Мамедов.

Он добавил, что если уровень воды на Каспии будет падать с такой скоростью, это приведет к росту рисков и расходов SOCAR.

Агентство Report оказывает информационную поддержку международной конференции "Колебания уровня Каспийского моря в условиях изменения климата, прогнозы и адаптационные мероприятия".

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Версия на азербайджанском языке Xalik Məmmədov: "Mütəxəssislərimiz alternativ enerjiyə keçidi ciddi araşdırır"

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