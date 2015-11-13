​Халик Мамедов: Реализация мегапроектов SOCAR потребует 12 тыс. постоянных работников

Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ Реализация запланированных на ближайшие 5-10 лет мегапроектов Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) - Южный газовый коридор, Нефтегазоперерабатывающий и нефтехимический комплекс, SOCAR Polymer, нефтеперерабатывающий завод Star и Petkojen потребует 10-12 тыс. постоянных работников.

Как сообщает Report, об этом сказал вице-президент SOCAR по кадрам, режиму и технологиям Халик Мамедов в ходе своего выступления на проходящем в Баку форуме HR Forum Baku 2015.

Х.Мамедов отметил, что количество работников SOCAR достигает 55 тыс., из них 17% - женщины, 83% - мужчины: "Среди них 12% относится к руководству, 18% - специалистам, 1% - техническому обслуживанию, 69% - рабочим. Ученую степень имеют 260 сотрудников, из них 14% - доктора наук, 86% - доктора философии. Сотрудники с высшим образованием составляют 32%, средним специальным - 13%, профессиональным - 5%, остальные 50% имеют среднее образование".