Халик Мамедов: Азербайджан расширяет свою деятельность по обеспечению энергетического перехода

Азербайджан расширяет свою деятельность по обеспечению более эффективного, быстрого и качественного энергетического перехода.

Азербайджан расширяет свою деятельность по обеспечению более эффективного, быстрого и качественного энергетического перехода.

Как сообщает Report, об этом вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) по человеческим ресурсам и безопасности Халик Мамедов заявил в ходе своего выступления на второй день Бакинского энергетического форума.

Он отметил, что расширение использования "зеленой" энергии определено в качестве одного из 5 национальных приоритетных направлений в документе "Азербайджан 2030: Национальные приоритеты социально-экономического развития".

По словам Х.Мамедова, в строительных работах на освобожденных территориях Азербайджана приоритет отдается проектам "зеленой" энергии:

"Эти территории обладают доказанным потенциалом 7 200 мегаватт солнечной энергии и 2 000 мегаватт ветровой энергии".