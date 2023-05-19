Халида Шимшек: Количество обращений в ”Азеригаз” сократилось

С начала этого года по настоящее время количество обращений, поступивших в производственное объединение “Азеригаз” Азербайджанской государственной нефтяной компании (SOCAR), сократилось на 27 946 обращений по сравнению с аналогичным периодом прошло

С начала этого года по настоящее время количество обращений, поступивших в производственное объединение “Азеригаз” Азербайджанской государственной нефтяной компании (SOCAR), сократилось на 27 946 обращений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает Report, об этом во время акции “Открытые двери”, прошедшей сегодня в учреждении, сообщила начальник отдела аварийной службы 104 производственного объединения Халида Шимшек.

X.Шимшек сообщила, что в этом году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года обращений, связанных с низким давления газа было на 10 638 меньше: “Обращений в связи с утечкой газа было на 324 меньше, чем годом ранее.

Она отметила, что количество обращений из-за счетчиков также сократилось на 6 620.

X.Шимшек подчеркнула, что причиной снижения количества обращений стали проведенные за это время работы по информированию, реконструкции: “Благодаря проведенной реконструкции и восстановлению, а также замене счетчиков, количество обращений по поводу давления газа и эксплуатации счетчиков уменьшилось”.