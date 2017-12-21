Халид аль-Фалих: Любые разговоры о внесении изменений в глобальный пакт ОПЕК+ являются преждевременными

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Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Любые разговоры о внесении изменений в глобальный пакт ОПЕК+ являются преждевременными в связи с тем, что рынок нефти, вероятно, придет к балансу не раньше, чем во второй половине следующего года.

Как сообщает Report, об этом сказал в интервью Reuters министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.

Выход из сделки будет постепенным, и говорить о нем можно будет только после выравнивания баланса спроса и предложения, сказал аль-Фалих, добавив при этом, что на снижение запасов сырья понадобится больше времени.

"Пока запасы снижались в соответствии с нашими ожиданиями. Но, как мы говорили в предыдущем месяце, избыток по-прежнему составляет около 150 млн баррелей, которые вряд ли уйдут с рынка раньше второй половины 2018-го", – сказал министр.

"По нашим расчетам, запасы нефти будут или мало меняться, или увеличатся в первые несколько месяцев 2018 года, что связано с сезонными факторами", – добавил он.

"В связи с этим я считаю преждевременными любые разговоры о возможных изменениях в нашей политике. Самое раннее, когда можно будет оценить, в каком состоянии находится рынок, – это июнь следующего года".