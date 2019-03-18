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Халед аль-Фалих: В феврале условия соглашения ОПЕК+ выполнены на 90%

© Report / Elchin Murad

В феврале текущего года условия соглашение ОПЕК+ выполнены на 90%, что в сравнении с январем на 83% больше. 

Как передает Report, об этом на пресс-конференции в рамках 13-го министерского заседания Совместного мониторингового комитета стран ОПЕК+, заявил министр энергетики, промышленности и природных ресурсов Саудовской Аравии Халед Абдель Азиз аль-Фалих.

Кроме того, министр подчеркнул, что все страны- участники индивидуально и коллективно заверили Комитет в том, что они в течение ближайших месяцев добровольно будут сокращать добычу нефти. 

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