Халед аль-Фалих: Страны ОПЕК+ обсудят дальнейший план сотрудничества

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Продолжение сотрудничества стран-членов ОПЕК и не ОПЕК станет одной из главных тем 13-го министерского заседания Совместного мониторингового комитета (JMMC) стран ОПЕК+.

Как передает Report, об этом заявил министр энергетики, промышленности и природных ресурсов Саудовской Аравии Халед Абдель Азиз аль-Фалих в ходе своего выступления на заседании.

По его словам, это даст уверенность игрокам на рынке нефти и предотвратит повторение ситуации, которая произошла в 2014 году.

«Мы планируем представить черновой документ плана сотрудничества на ближайшие несколько недель», - сказал аль-Фалих.

Кроме того министр отметил, что за прошлый год ОПЕК и ОПЕК+ совместными усилиями вернули баланс на рынке нефти.

«Изучая нынешнее состояние нефтяных рынков мы видим улучшения по сравнению с концом прошлого года, но нам предстоит сделать еще много работы», - подчеркнул аль Фалих.