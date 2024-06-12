Халдейн Додд: Азербайджан может стать одним из мировых лидеров в трансформации авиационной энергетики

Азербайджан обладает широкими возможностями для обеспечения устойчивого авиационного топлива в качестве возобновляемого вида топлива на воздушном транспорте.

Азербайджан обладает широкими возможностями для обеспечения устойчивого авиационного топлива в качестве возобновляемого вида топлива на воздушном транспорте.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил исполнительный директор Air Transport Action Group (ATAG) Халдейн Додд.

По его словам, проведение Азербайджаном 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) не только объединяет страны мира, но и демонстрирует ведущую роль Азербайджана в энергетическом переходе.

"Азербайджан может стать одним из мировых лидеров в преобразовании авиационной энергетики и COP29 - это отличная возможность сблизить эти различные стороны", - сказал Х.Додд.