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Халдейн Додд: Азербайджан может стать одним из мировых лидеров в трансформации авиационной энергетики

Халдейн Додд: Азербайджан может стать одним из мировых лидеров в трансформации авиационной энергетики Азербайджан обладает широкими возможностями для обеспечения устойчивого авиационного топлива в качестве возобновляемого вида топлива на воздушном транспорте.
Энергетика
12 июня 2024 г. 13:51
Халдейн Додд: Азербайджан может стать одним из мировых лидеров в трансформации авиационной энергетики

Азербайджан обладает широкими возможностями для обеспечения устойчивого авиационного топлива в качестве возобновляемого вида топлива на воздушном транспорте.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил исполнительный директор Air Transport Action Group (ATAG) Халдейн Додд.

По его словам, проведение Азербайджаном 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) не только объединяет страны мира, но и демонстрирует ведущую роль Азербайджана в энергетическом переходе.

"Азербайджан может стать одним из мировых лидеров в преобразовании авиационной энергетики и COP29 - это отличная возможность сблизить эти различные стороны", - сказал Х.Додд.

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Версия на азербайджанском языке Haldane Dodd: “Azərbaycan aviasiya enerjisinin transformasiyası üzrə dünya liderlərindən biri ola bilər"

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