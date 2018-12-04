Халаф Халафов: Азербайджан, обладающий высоким потенциалом транзита энергоресурсов, готов предоставить свои возможности другим странам

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Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ Благодаря своей энергетической политике Азербайджан зарекомендовал себя как надежный партнер, производитель и транзитное государство.

Как передает Report, об этом в интервью порталу "Москва-Баку" заявил заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов, комментируя вопрос о транзитной роли Азербайджана в рамках возможных поставок туркменского газа посредством проекта Транскаспийского трубопровода.

"Азербайджан и Туркменистан - страны с крупными запасами природных ресурсов. Обеспечение безопасного и надежного выхода энергетических ресурсов на международные рынки и диверсификация транзитных путей являются одними из приоритетных направлений энергетической политики Азербайджана", - заявил Х.Халафов.

По его словам, благодаря успешной энергетической политике Азербайджан сумел завоевать авторитет "надежного партнера, производителя и транзитного государства", который вносит свой вклад в энергобезопасность Европы.

Дипломат подчеркнул, что Азербайджан, обладающий высоким потенциалом транзита энергоресурсов, готов предоставить свои возможности другим странам.

"В случае, если туркменская сторона, выступит с конкретным предложением, мы, как страна с огромным опытом в этой сфере, готовы будем рассмотреть такой проект", - указал Х.Халафов.

Говоря о проведении первого заседания Рабочей группы высокого уровня по вопросам Каспийского моря, замминистра отметил, что оно запланировано на начало следующего года.

По его словам, на встрече в Баку ожидается рассмотрение сторонами вопроса, касающегося подготовки проекта этого соглашения.

"Также, планируется обсуждение вопросов, связанных с реализацией достигнутых договоренностей в рамках Пятого Каспийского Саммита", - добавил азербайджанский дипломат.