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Хайсам аль-Гайс: ОПЕК приветствует подход Бакинской энергетической недели для решения ключевых вопросов повестки

Хайсам аль-Гайс: ОПЕК приветствует подход Бакинской энергетической недели для решения ключевых вопросов повестки Хайсам аль-Гайс: ОПЕК приветствует подход Бакинской энергетической недели для решения ключевых вопросов повестки
Энергетика
2 июня 2025 г. 14:04
Хайсам аль-Гайс: ОПЕК приветствует подход Бакинской энергетической недели для решения ключевых вопросов повестки

ОПЕК приветствует стратегический подход Бакинской энергетической недели, нацеленный на решение ключевых вопросов глобальной энергетической повестки.

Как передает Report, об этом заявил генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс на открытии Бакинской энергетической недели.

"В своем выступлении генсек поблагодарил президента Азербайджана Ильхама Алиева за постоянную поддержку Декларации о сотрудничестве (DoC) между ОПЕК и производителями, не входящими в картель. При этом Азербайджан является одним из ведущих участников DoC с момента ее принятия в 2016 году", - цитирует аль-Гайса пресс-служба ОПЕК.

Согласно сообщению, Аль-Гайс также приветствовал стратегический подход Бакинской энергетической недели к решению ключевых аспектов глобальной энергетической повестки дня в соответствии с приоритетами и темой предстоящего в июле 9-го Международного семинара ОПЕК.

В ОПЕК подчеркнули, что Бакинская энергетическая неделя, проводимая под патронажем президента Ильхама Алиева, является ведущим событием в международном энергетическом календаре.

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Версия на азербайджанском языке Haysam əl-Qays: OPEC Bakı Enerji Həftəsinin əsas məsələlərin həllinə yönəlmiş yanaşmasını alqışlayır
Версия на английском языке Haitham Al Ghais: OPEC welcomes approach of Baku Energy Week to address key issues on agenda

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