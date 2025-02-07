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Хафиз Мирзагаев: Горизонтальное бурение на "Шахдениз" повысило коэффициент газоотдачи

Хафиз Мирзагаев: Горизонтальное бурение на "Шахдениз" повысило коэффициент газоотдачи Применение горизонтального бурения на месторождении "Шахдениз" в азербайджанском секторе Каспийского моря позволило сократить поверхностное вмешательство, повысить уровень извлечения газа и улучшить операционную безопасность.
Энергетика
7 февраля 2025 г. 12:57

Применение горизонтального бурения на месторождении "Шахдениз" в азербайджанском секторе Каспийского моря позволило сократить поверхностное вмешательство, повысить коэффициент извлечения газа из пласта и улучшить операционную безопасность.

Как сообщает Report, об этом сказал глава отдела процессов и процедур HSE SOCAR Upstream Operations Management International (дочерняя структура Государственной нефтяной компании) Хафиз Мирзагаев на конференции IADC Drilling Caspian 2025 в Баку.

По его словам, "Шахдениз" - одно из крупнейших морских газовых месторождений в мире, однако его разработка связана с рядом вызовов: "В их числе уникальная и чувствительная экосистема Каспийского моря, включающая редкие виды флоры и фауны, требующие особой защиты, а также сложные условия работы на шельфе, высокий спрос на добычу газа и строгие экологические стандарты".

Х. Мирзагаев считает, что применение горизонтального бурения позволило бурить несколько скважин с одной морской платформы, что сократило необходимость строительства дополнительных объектов и тем самым минимизировало воздействие на морскую среду.

Как подчеркнул глава отдела, для повышения безопасности и эффективности активно использовались IoT-сенсоры и передовые буровые инструменты, обеспечивающие мониторинг в реальном времени.

"Среди ключевых результатов - сокращение поверхностного вмешательства на 40% по сравнению с вертикальным бурением, повышение уровня извлечения газа за счет оптимизации контакта с пластами, а также улучшение операционной безопасности благодаря прогнозному мониторингу систем", - сказал он.

Добыча газа на "Шахдениз" началась в декабре 2006 года. В настоящее время производство газа и конденсата на месторождении осуществляется с платформы Shah Deniz Alpha в рамках "Стадии-1" и платформ Shah Deniz Bravo в рамках "Стадии-2".

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