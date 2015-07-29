Хады Раджабли: "Болгария может стать транзитной страной в вопросе поставок энергоресурсов в Европу"

Баку. 29 июля. REPORT.AZ/ Азербайджан намерен развивать проекты по энергопоставкам в Европу через Болгарию, заявил в интервью болгарскому радио Focus председатель комитета Милли Меджлиса по социальной политике Хады Раджабли.
"Мы намерены увеличить поставки углеводородного топлива в Европу посредством проектов Трансадриатического (TAP) и Трансанатолийского (TANAP) газопроводов. В этом контексте, Турция, Греция и Болгария играют важное значение и занимают важные позиции", - заявил Х.Раджабли.
По его словам, с этой точки зрения существуют огромные перспективы развития и укрепления торговли между Болгарией и Азербайджаном.
"С точки зрения транспортировки энергоресурсов, Болгария одна из европейских стран, которая относительно близка к Азербайджану. Мы можем развивать проекты по транзиту энергоресурсов через территорию Турции. Также мы заинтересованы в развитии отношений с Болгарией, чтобы поставки таких ресурсов, как нефть и газ, смогли бы осуществляться и через территорию Болгарии", - сказал депутат.
Он подчеркнул, что цель визита азербайджанской делегации в Болгарию - это подъем двусторонних отношений в сферах политики, экономики и культуры на более высокий уровень с целью реализации широких перспектив.
Отметим, что в состав делегации также вошли генеральный секретарь Парламентской ассамблеи Организации черноморского экономического сотрудничества Асаф Гаджиев, председатель комитета Милли Меджлиса по аграрной политике Эльдар Ибрагимов, ряд членов партии "Ени Азербайджан".
Cəfər AğadadaşovАвтор новости
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