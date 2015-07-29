Хады Раджабли: "Болгария может стать транзитной страной в вопросе поставок энергоресурсов в Европу"

Баку. 29 июля. REPORT.AZ/ Азербайджан намерен развивать проекты по энергопоставкам в Европу через Болгарию, заявил в интервью болгарскому радио Focus председатель комитета Милли Меджлиса по социальной политике Хады Раджабли.

"Мы намерены увеличить поставки углеводородного топлива в Европу посредством проектов Трансадриатического (TAP) и Трансанатолийского (TANAP) газопроводов. В этом контексте, Турция, Греция и Болгария играют важное значение и занимают важные позиции", - заявил Х.Раджабли.

По его словам, с этой точки зрения существуют огромные перспективы развития и укрепления торговли между Болгарией и Азербайджаном.

"С точки зрения транспортировки энергоресурсов, Болгария одна из европейских стран, которая относительно близка к Азербайджану. Мы можем развивать проекты по транзиту энергоресурсов через территорию Турции. Также мы заинтересованы в развитии отношений с Болгарией, чтобы поставки таких ресурсов, как нефть и газ, смогли бы осуществляться и через территорию Болгарии", - сказал депутат.

Он подчеркнул, что цель визита азербайджанской делегации в Болгарию - это подъем двусторонних отношений в сферах политики, экономики и культуры на более высокий уровень с целью реализации широких перспектив.

Отметим, что в состав делегации также вошли генеральный секретарь Парламентской ассамблеи Организации черноморского экономического сотрудничества Асаф Гаджиев, председатель комитета Милли Меджлиса по аграрной политике Эльдар Ибрагимов, ряд членов партии "Ени Азербайджан".