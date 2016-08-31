Гюркан Кумбароглу: Проекты "Турецкий поток" и TANAP дополняют друг друга

Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ Проекты "Турецкий поток" и Трансанатолийский трубопровод (TANAP) не конкурируют, а дополняют друг друга.

Об этом сообщил Report президент Международной ассоциации экономики энергетики (IAEE) Гюркан Кумбароглу.

По его мнению, "Турецкий поток" во многом схож с TANAP: "В обоих проектах часть транспортируемого газа направлена на удовлетворение спроса Турции, а остальная часть – на экспорт в Европу. Оба трубопровода пересекут границу Турции с Грецией в одной точке (Ипсала)".

Кумбароглу также отметил, что считает возможным транспортировку иранского газа по TANAP: "В Ираке есть большие запасы. Однако в регионе существует проблема безопасности. В каспийском регионе же проблем с безопасностью нет благодаря развитию регионального сотрудничества".

Напомним, что TANAP предусматривает поставки газа в Турцию и Европу в рамках второго этапа разработки месторождения "Шахдениз". Трубопровод, являющийся частью Южного газового коридора, строится на территории Турции. Он подсоединится к Трансадриатическому трубопроводу (TAP).

"Турецкий поток" предусматривает транспортировку российского газа по дну Черного моря через территорию Турции в Европу. Проект был приостановлен в прошлом году в связи с возникшей напряженностью в отношениях России и Турции. Вопрос реализации проекта вновь встал на повестку дня в ходе встречи президентов России и Турции в начале этого месяца.