Гюнтер Оттингер: ЕС готов помочь Азербайджану в диверсификации своей экономики

Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ "Азербайджан является стратегическим партнером для ЕС".

Как сообщает Report, об этом сказал комиссар ЕС по вопросам бюджета и человеческих ресурсов Гюнтер Оттингер на заключительной сессии 25-й конференции "Нефть и газ Каспия-2018" в Баку.

"Азербайджан также важен для Европы в планах по диверсификации энергоресурсов. Уверен, что Азербайджан сможет извлечь выгоду из своего геостратегического партнерства, играя роль моста между Востоком и Западом, а также между Севером и Югом. В ЕС также прекрасно отдают отчёт заинтересованности Азербайджана в становлении транспортным хабом, что отражено в реализации проекта Баку-Тбилиси-Карс", - заявил комиссар ЕС.

Г.Оттингер добавил, что ЕС готов помочь Азербайджану в диверсификации своей экономики, развитии торговли, налаживании контактов. По его словам, Азербайджан важный игрок в программе Восточного Партнерства и яркий пример успешных экономических трансформаций.

Еврокомиссар также отметил, что двусторонние отношения ЕС с Азербайджаном находятся в центре внимания Еврокомиссии, так как продолжаются переговоры по новому Соглашению о всеобъемлющем партнерстве, "который включает отдельный параграф об энергетическом сотрудничестве".

Чиновник ЕС выразил уверенность, что это соглашение выведет двусторонние отношения на новый уровень.

Говоря о Южном газовом коридоре, Г.Оттингер отметил, что когда подписывалось соответствующее соглашение, многие сомневались в его реализации. При этом, по мнению еврокомиссара, ЮГК не должен ограничиваться объемом 10 млрд куб. м. газа: "Вспомните, что проект "Набукко" рассчитывался на 30 млрд куб. м.", - заявил еврокомиссар, призвав рассмотреть возможности транспортировки туркменского газа посредством ЮГК.

"Я хочу поблагодарить правительство Азербайджана и SOCAR за реализацию проекта", - заключил он, поздравив также Азербайджан со 100-летием создания АДР.