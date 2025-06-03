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Гвинея-Бисау призывает к созданию прочного международного альянса в энергетической сфере

Гвинея-Бисау призывает к созданию прочного международного альянса в энергетической сфере Гвинея-Бисау выделили пять направлений для сотрудничества в энергетической сфере.
Энергетика
3 июня 2025 г. 10:10
Гвинея-Бисау призывает к созданию прочного международного альянса в энергетической сфере

Гвинея-Бисау выделили пять направлений для сотрудничества в энергетической сфере.

Как передает Report, об этом заявил министр окружающей среды, биоразнообразия и действий по борьбе с изменением климата Гвинея-Бисау Вириату Луиш Суареш Кассама в ходе Бакинского энергетического форума.

"Первое - новая структура и партнерство для обеспечения глобальной энергетической безопасности. Мы считаем, что для нашей страны энергетическая безопасность будущего невозможна без более инклюзивных, справедливых и устойчивых рамок и сотрудничества, которые учитывают специфику наименее развитых стран, таких как Гвинея-Бисау. Настоятельно необходимо разработать глобальное партнерство, которое обеспечит равный доступ к технологиям, знаниям и финансированию, при этом соблюдая социальные и экологические стандарты и признавая роль малых государств в глобальной энергетической стабильности", - заявил Кассама.

По его словам, существует острая необходимость реформировать или создавать инновационные структуры в этой сфере.

"Второе - усиленное трансграничное партнерство в области разведки и добычи нефти и газа. Наш регион Того - Гвинея-Бисау все еще находится на ранней стадии освоения ископаемых ресурсов. Мы с интересом рассматриваем возможности трансграничного сотрудничества для продвижения научного и технологического образования, развития совместной инфраструктуры, установления единых стандартов прозрачности и ответственного экологического управления", - добавил министр.

По его словам, третье направление - трансграничная торговля энергией, обмен технологиями и согласование политики.

"Мы вновь подчеркиваем важность передачи технологий, особенно в секторах солнечной энергетики, биомассы и гидроэнергетики, как ключевого элемента для гарантии всеобщего и устойчивого доступа к энергии. Четвертое направление - международный альянс для решения общих проблем безопасности. Современный глобальный контекст, включающий энергетическую безопасность, климатические потрясения, рыночную волатильность и геополитические риски, требует коллективного ответа. Гвинея-Бисау призывает к созданию более прочного международного альянса в энергетической сфере, основанного на принципах солидарности, общей безопасности и климатической справедливости", - подчеркнул Кассама.

По словам министра, пятое направление касается роли многосторонних организаций в финансировании устойчивой энергетики.

"Мы подтверждаем нашу полную готовность к сотрудничеству с партнерами, присутствующими здесь сегодня", - заключил Кассама.

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Версия на азербайджанском языке Qvineya-Bisau enerji sahəsində möhkəm beynəlxalq alyansın yaradılmasına çağırır
Версия на английском языке Guinea-Bissau calls for creation of strong international energy alliance

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