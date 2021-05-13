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Бердымухамедов обсудил с президентом SOCAR совместную деятельность на месторождении "Достлуг"

Бердымухамедов обсудил с президентом SOCAR совместную деятельность на месторождении "Достлуг" Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов встретился с президентом SOCAR Ровнагом Абдуллаевым.
Энергетика
13 мая 2021 г. 11:18
Бердымухамедов обсудил с президентом SOCAR совместную деятельность на месторождении Достлуг

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов встретился с президентом SOCAR Ровнагом Абдуллаевым.

Как сообщает Report, стороны обсудили насущные темы сотрудничества двух стран в нефтегазовой отрасли, а также совместную деятельность на месторождении "Достлуг" и её преимущества в будущем.

Как известно, подписание 21 января текущего года Меморандума о взаимопонимании между Правительством Туркменистана и Правительством Азербайджанской Республики о совместной разведке, разработке и освоении углеводородных ресурсов этого месторождения стало отражением высокого уровня добрососедских и дружественных межгосударственных отношений. Данный документ открывает новые перспективы для совместной работы на прочной международно-правовой базе, обеспечивая благоприятные условия для крупных иностранных инвестиций, укрепления национальных экономик, создания новых рабочих мест, повышения уровня и качества жизни населения.

В рамках встречи также был отмечен прогресс в реализации инициированного туркменской стороной проекта газопровода ТАПИ.

Руководитель SOCAR подчеркнул, что выдвигаемые президентом Гурбангулы Бердымухамедовым инициативы находят большую поддержку в мире, так как направлены на активизацию заинтересованного международного сотрудничества, диверсификацию экспортных маршрутов и создание необходимых условий для безопасного и надёжного транзита энергоносителей на мировые рынки.

Пользуясь предоставленной возможностью, Ровнаг Абдуллаев поздравил главу государства и туркменский народ с 30-летием независимости Туркменистана и 140-летием Ашхабада.

В завершение встречи президент Туркменистана и глава SOCAR обменялись добрыми пожеланиями.

Напомним, что президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев прибыл в Ашхабад 12 мая для участия на Международном форуме по привлечению инвестиций в нефтегазовый сектор Туркменистана.

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