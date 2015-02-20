Гуцериев ушел с поста президента «Русснефти»

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Основатель и владелец «Русснефти» Михаил Гуцериев досрочно покинул пост президента компании. Об этом, как передает Report, сообщает ТАСС cо ссылкой на материалы компании.

Совет директоров на заседании 20 февраля принял решение о досрочном прекращении полномочий Гуцериева на этом посту.

На его пост назначен старший вице-президент компании Олег Гордеев. Он работает в должности старшего вице-президента НК «Русснефть» с 2010 года, а до этого был вице-президентом компании. С 2001 по 2004 год работал заместителем министра энергетики России, позже занимал пост руководителя Федерального агентства по энергетике, говорится в информации, опубликованной на сайте компании.

Ранее в пятницу, 20 февраля, международное рейтинговое агентство Moody's изменило в сторону понижения корпоративный семейный рейтинг «Русснефти» - с «Ba3» до «B2».

Moody's отмечало, что финансовые показатели и ликвидность российской нефтяной компании существенно ухудшились по сравнению с 2012 годом, и риски, связанные с политикой акционеров, остаются высокими.

По мнению агентства, переход компании к единому акционеру (в лице ее основателя Михаила Гуцериева) может предполагать дальнейшую реструктуризацию холдинга, который, вероятно, сольется с другими активами акционера.

В мае 2014 года Гуцериев заявил об объединении активов НК «Русснефть» и «Нефтиса». Это будет происходит на базе «Русснефти», сообщал он ТАСС. При этом выход на IPO объединенной компании может состояться в течение 1,5-2 лет на Лондонской и Гонконгской биржах.

Бизнесмен Михаил Гуцериев создал НК еще в начале 2000-х годов. С лета 2013 года Гуцериев занялся консолидацией акций компании и завершил процесс в сентябре 2013-го. Сейчас он является владельцем 100 процентов компании.