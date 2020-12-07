О нас
Report Georgia
Аудио новости

Грузия в этом году импортировала из Азербайджана 194 тыс. тонн топлива

Грузия в этом году импортировала из Азербайджана 194 тыс. тонн топлива За отчетный период Грузия закупила 493,7 тыс. тонн бензина, 511,1 тыс. тонн дизеля
Энергетика
7 декабря 2020 г. 11:59
Грузия в этом году импортировала из Азербайджана 194 тыс. тонн топлива

В январе-ноябре этого года Грузия импортировала из Азербайджана 194 тыс. тонн топлива.

Об этом сообщает грузинское бюро Report, ссылаясь на Союз импортеров нефтепродуктов Грузии.

За первые 11 месяцев Азербайджан с долей 19,3% стал вторым после России основным поставщиком соседнего государства в общем импорте топлива в Грузию.

За отчетный период Грузия закупила 493,7 тыс. тонн бензина, 511,1 тыс. тонн дизеля. Импорт бензина снизился на 1,6% по сравнению с прошлым годом, а импорт дизельного топлива увеличился на 4,2%.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Gürcüstan bu il Azərbaycandan 194 min ton yanacaq idxal edib

Новости партнеров

Самое читаемое

Министр образования о принудительных сборах денег в школах
Министр образования о принудительных сборах денег в школах
5 декабря 2020 г. 15:51
Министр образования обратился к родителям 
Министр образования обратился к родителям 
5 декабря 2020 г. 18:03
В Баку от коронавируса умер глава муниципалитета
В Баку от коронавируса умер глава муниципалитета
2 декабря 2020 г. 17:00
Эрдоган: Нагорно-карабахский конфликт вступил в новую фазу
Эрдоган: Нагорно-карабахский конфликт вступил в новую фазу
3 декабря 2020 г. 23:22
Знаменитые учителя Карабаха - Джаббар бек Велибеков 
"Знаменитые учителя Карабаха" - Джаббар бек Велибеков 
3 декабря 2020 г. 12:42
ТЕПЛО РОДНОГО ОЧАГА: Азеригаз приступило к планированию работ по газификации освобожденных территорий
ТЕПЛО РОДНОГО ОЧАГА: "Азеригаз" приступило к планированию работ по газификации освобожденных территорий
4 декабря 2020 г. 11:27
Кто заминировал Карабах?
Кто заминировал Карабах?
2 декабря 2020 г. 09:55
Бочаров: Армения еще ответит за все преступления на оккупированных территориях
Бочаров: Армения еще ответит за все преступления на оккупированных территориях
3 декабря 2020 г. 12:23
В Баку на 20 суток арестован нарушитель ПДД
В Баку на 20 суток арестован нарушитель ПДД
1 декабря 2020 г. 12:50
Ученые объяснили, почему не удается остановить пандемию COVID-19
Ученые объяснили, почему не удается остановить пандемию COVID-19
30 ноября 2020 г. 16:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi