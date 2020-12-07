Грузия в этом году импортировала из Азербайджана 194 тыс. тонн топлива

За отчетный период Грузия закупила 493,7 тыс. тонн бензина, 511,1 тыс. тонн дизеля

В январе-ноябре этого года Грузия импортировала из Азербайджана 194 тыс. тонн топлива.

Об этом сообщает грузинское бюро Report, ссылаясь на Союз импортеров нефтепродуктов Грузии.

За первые 11 месяцев Азербайджан с долей 19,3% стал вторым после России основным поставщиком соседнего государства в общем импорте топлива в Грузию.

За отчетный период Грузия закупила 493,7 тыс. тонн бензина, 511,1 тыс. тонн дизеля. Импорт бензина снизился на 1,6% по сравнению с прошлым годом, а импорт дизельного топлива увеличился на 4,2%.