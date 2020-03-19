​Грузия увеличила импорт газа на 18%

В январе-феврале этого года Грузия закупила природный газ на сумму 104 427,9 долларов США.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом говорится в годовом отчете Национального управления статистики Грузии.

Доля природного газа в общем импорте соседней страны составила 7,9%.

По сравнению с прошлым годом импорт газа Грузией вырос на 18,1%.

За отчетный период Грузия импортировала нефть и нефтепродукты на сумму 105 710 тыс. долларов США. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост импорта составил 4,3%. Доля этих продуктов в общем импорте составила 8%.